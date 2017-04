Vacanze: "su siti prenotazioni ingannevoli servono sanzioni non moral suasion"

Il Codacons dopo l'intervento della Commissione UE sui siti ingannevoli di prenotazione viaggi.

Bene per il Codacons l'intervento della Commissione europea annunciato oggi (ieri, ndr) nei confronti dei siti ingannevoli di prenotazione viaggi, ma non basta. - riferisce in una nota l'associazione dei consumatori - Occorre subito sanzionare i siti scorretti perché il loro comportamento crea un danno enorme ai consumatori e un illecito arricchimento per gli operatori".



"Quando un utente si mette sul web alla ricerca di una vacanza, di un volo aereo o di un albergo, diventa preda di offerte finte, specchietti per le allodole e tariffe ingannevoli - avverte infatti il presidente Carlo Rienzi - Spesso i prezzi prospettati dai siti e dai motori di ricerca specializzati subiscono rincari fino al 50% al momento della prenotazione finale, a causa di commissioni, costi vari e balzelli assurdi che fanno lievitare ingiustamente la spesa per i consumatori. Per tale motivo riteniamo insufficiente l'opera di 'moral suasion' annunciata dalla Commissione, e riteniamo indispensabile elevare da subito sanzioni nei confronti degli operatori scorretti, perché solo così sarà possibile rendere realmente trasparenti le offerte dei vari siti".