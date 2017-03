UE: su donne ed alcol statistiche smentiscono Dijsselbloem

Il Codacons replica alle dichiarazioni di Jeroen Dijsselbloem.

"Le statistiche ufficiali contraddicono nettamente il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem e le sue sciocche affermazioni circa le spese dei paesi del sud per alcol e donne", dichiara in una nota il Codacons, che diffonde oggi i numeri sul consumo di alcolici in Europa e sul business della prostituzione.



«L'Olanda non solo batte decisamente l'Italia per consumo procapite annuo di birra, ma addirittura ci supera di più del doppio, con 75,7 litri a cittadino contro i 30 litri all'anno del nostro paese - spiega il presidente Carlo Rienzi - Classifica guidata dai paesi del nord Europa, con la Repubblica Ceca a 143 litri procapite consumati ogni anno; seconda la Germania a 106 litri seguita dall'Austria con 105 litri. Anche sul fronte del vino, l'Italia non detiene alcun primato: il record dei consumi spetta infatti alla Francia con 45,6 litri procapite, seguita dal Portogallo (40,2 litri) contro i 33,1 litri del nostro paese».



"Sul fronte delle donne, poi, se Dijsselbloem si riferiva al mercato del sesso, anche qui i numeri lo sconfessano in modo assoluto: la Germania ha più prostitute procapite di qualsiasi altra nazione del continente, anche più della Thailandia" si prosegue.



Si precisa quindi: "Secondo le ultime stime sono 400.000 le prostitute che operano in Germania con oltre un milione di clienti al giorno, per un giro d'affari attorno ai 15 miliardi di euro, contro i 3,6 miliardi dell'Italia, che conta 'solo' 90.000 operatrici del sesso. Senza contare che le casse statali dell'Olanda, grazie al mercato legalizzato della prostituzione, incassano ogni anno circa 700 milioni di euro."



«Farebbe bene Dijsselbloem a scusarsi con gli italiani per le sue affermazioni, perché le statistiche dimostrano la brutta figura di cui si è reso protagonista e lo sconfessano agli occhi dell'intera Europa» conclude Rienzi.