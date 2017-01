Trasporti: stangata pedaggi da 1 gennaio 2017, maggiori aumenti in Lombardia e Piemonte

"Dal 1 gennaio una raffica di aumenti si abbatterà sugli automobilisti italiani. Non tutti però verranno colpiti allo stesso modo dai rincari dei pedaggi. Lo afferma il Codacons, commentando gli aumenti tariffari per la rete autostradale disposti dal Ministero dei trasporti" espone in una nota l'associazione dei consumatori.



«Gli automobilisti di Lombardia e Piemonte saranno i più colpiti dai rincari dei pedaggi, e pagheranno aumenti più salati rispetto agli altri utenti delle autostrade - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Gli incrementi tariffari più elevati riguardano proprio i tratti autostradali delle due regioni, con le tariffe della Brebemi che saliranno del +7,88%, TEEM +1,90%, Brescia-Padova S.p.A. +1,62%; Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. +1,50%; SATAP S.p.A. Tronco A4 +4,60%; SATAP S.p.A Tronco A21. +0,85%; Torino - Savona S.p.A. +2,46%».



Si rende noto in conclusione: "Rincari dei pedaggi che determineranno nel 2017 una maggiore spesa compresa tra i 30 e i 35 euro su base annua a famiglia."