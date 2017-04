Tetto stipendi artisti Rai: MISE non ammetta deroghe, chiede Codacons

Il Codacons contro le eventuali deroghe al tetto degli stipendi degli artisti in Rai.

"Durissimo il Codacons contro la possibilità di eliminare il tetto massimo ai compensi degli artisti Rai" viene fatto sapere in un comunicato dell'associazione dei consumatori.



«Apprendiamo oggi che il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe aperto spiragli per concedere deroghe alla norma che fissa un tetto ai compensi in Rai - spiega il presidente Carlo Rienzi - Se vero, si tratterebbe di una decisione gravissima, che giunge dopo la decisione del CdA Rai dello scorso 13 aprile di confermare l'applicazione del tetto massimo ai cachet».



«Sembra che si stia tentando in tutti i modi di abbattere i limiti ai compensi degli artisti Rai, cercando di raggirare una norma che va nell'esclusivo interessi degli utenti, finanziatori della tv pubblica attraverso il canone. Per tale motivo, se dovesse essere approvata una deroga e se il tetto massimo ai compensi dovesse essere eliminato, siamo pronti a denunciare il Ministero dello sviluppo e il Cda Rai per abuso di atti d'ufficio, e a ricorrere alla Corte dei Conti per danni erariali» conclude Rienzi.