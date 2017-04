Tetto stipendi artisti. Fabio Fazio specula su Rai. Codacons: no a rinnovo contratto

Il Codacons contro Fabio Fazio.

"Dure critiche del Codacons a Fabio Fazio sul tema del tetto ai compensi elargiti a conduttori e artisti della rete" informa in una nota l'associazione dei consumatori.



"Fazio nel criticare i limiti ai cachet dimostra una grave mancanza di rispetto verso gli utenti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Addirittura il conduttore arriva ad auspicare di prodursi da solo, diventando imprenditore di se stesso: in sostanza dopo una vita passata in Rai e dopo aver acquisito dalla rete di Stato un pubblico vastissimo, per mere questioni economiche e di compensi Fazio vorrebbe sfruttare l'immagine che la Rai gli ha regalato per autoprodursi, speculando così sul servizio pubblico".



"Una affermazione gravissima che dimostra scarso rispetto per i teleutenti i quali, ricordiamo, pagano il suo stipendio attraverso il canone, e che deve portare la Rai a non rinnovare il contratto a Fabio Fazio in scadenza a giugno - conclude il Codacons - che sul caso presenterà un esposto alla Commissione parlamentare di vigilanza Rai".