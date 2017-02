Taxi: incontro con Delrio senza consumatori. Codacons ricorre al Tar

Il Codacons presenta un ricorso al Ter per annullare l'incontro con le organizzazioni dei tassisti al Ministero dei Trasporti.

"Il Codacons ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per annullare l'incontro con le organizzazioni dei tassisti indetto per domani 28 febbraio dal Ministero dei Trasporti. Alla base dell'istanza del Codacons, la mancata convocazione delle associazioni dei consumatori al tavolo di confronto aperto dal ministro GRaziano Delrio, che violerebbe le disposizioni vigenti in materia di rappresentanza dei cittadini" rendono noto dall'associazione dei consumatori.



«La mancata considerazione Istituzionale delle prerogative e dei diritti degli utenti costituisce un fatto grave e comunque idoneo a inficiare la legittimità del tavolo tecnico previsto per il 28/02/2017 - scrive il Codacons nel ricorso - Doveroso è che in un tavolo tecnico, i cui effetti e le cui scelte sono idonee ad incidere in maniera significativa sulle sorti di un servizio pubblico fondamentale, partecipino le associazioni di consumatori che rappresentano i clienti (con riferimento alla categoria dei Tassisti) ed al tempo stesso gli utenti (con riferimento al Ministero ed al Comune di Roma capitale). Ed infatti, appresa la notizia dell'imminente tavolo tecnico, l'associazione Codacons ha chiesto formalmente di partecipare ex art.. 7 e ss. L. 241/90 a detto procedimento finalizzato alla gestione del servizio pubblico in questione. Nonostante tale tempestiva richiesta nessun riscontro vi è stato, rendendo oltremodo illegittimo detto tavolo tecnico».



"Il mancato coinvolgimento delle associazioni dei consumatori comporterebbe la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90, violazione di legge per inosservanza dei principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia e sviamento - motiva il Codacons nel ricorso" si prosegue.



Viene comunicato in conclusione: "Qualsiasi decisione verrà assunta domani nel corso dell'incontro tra Ministero dei Trasporti e tassisti, sarà annullata se il Tar accoglierà il nostro ricorso - spiega il Codacons - L'esclusione dei cittadini dal tavolo rappresenta una grave offesa ai cittadini da parte del Ministro Delrio e la dimostrazione di come gli utenti non siano tenuti in minima considerazione dal governo e dalle istituzioni."