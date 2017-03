Taxi e Ncc: in bozza nessun beneficio per consumatori, dice Codacons

Il Codacons contro la bozza di decreto sul riordino del settore taxi e Ncc.

"Il decreto interministeriale sul servizio taxi illustrato dal viceministro Nencini è per il Codacons solo 'fumo negli occhi'. Le misure contenute nella bozza di decreto non aumenteranno la concorrenza in favore degli utenti e non apportano alcun beneficio ai consumatori. Anziché andare nella direzione della liberalizzazione del settore e di una apertura verso le nuove opportunità offerte dalla tecnologia - rende noto l'associazione dei consumatori -, si introducono palliativi inutili, spostando le responsabilità in tema di taxi e licenze dai comuni alle regioni, limitando l'operatività degli Ncc e istituendo un registro delle app che non crediamo possa incrementare l'offerta né portare ad una riduzione delle tariffe".



"Avrebbe fatto meglio il Ministero a convocare anche gli utenti al tavolo di confronto, così da arrivare ad un decreto realmente utile ai cittadini e che non sia solo fumo negli occhi degli italiani" conclude il Codacons.