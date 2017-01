TAV Torino Milano: denuncia ad Antitrust su aumenti prezzi abbonamenti

"L'aumento delle tariffe ferroviarie per gli abbonamenti sulla tratta Torino-Milano finisce sul tavolo dell'Antitrust. Il Codacons infatti depositerà oggi stesso un esposto all'Autorità garante della concorrenza in cui si chiede di aprire una inchiesta sui rincari abnormi decisi da Trenitalia" infomano in una nota dall'associazione dei consumatori.



«Si tratta di aumenti che non appaiono in alcun modo giustificati e che daranno vita ad una vera e propria stangata per gli utenti - afferma il presidente Carlo Rienzi - In particolare ai pendolari che ogni giorno utilizzano la linea viene chiesto uno sforzo economico enorme, che rappresenta un danno materiale evidente, e per tale motivo faremo di tutto per bloccare tali rincari, ricorrendo alle dovute azioni legali».



Viene diffuso in ultimo: "Intanto già oggi il Codacons, con l'esposto all'Antitrust, chiede all'Autorità di verificare la correttezza del provvedimento assunto da Trenitalia, in particolare alla luce della posizione dominante della società nel settore dei traporti ferroviari in Italia. L'associazione sta inoltre valutando ulteriori iniziative da intraprendere in sede legale contro l'aumento delle tariffe sulla tratta Torino-Milano."