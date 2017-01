Su Facebook finte recensioni negative di massa contro ristoranti: interviene Codacons

"Il Codacons torna nuovamente ad attaccare il colosso Facebook, accusato di totale mancanza di vigilanza in merito ad alcuni illeciti commessi attraverso il social network. Dopo i gruppi nati per fomentare la violenza contro donne, bambini, e gay, e quelli destinati al turpiloquio e alle bestemmie, l'ultima moda nata su Facebook riguarda ristoranti, alberghi ed esercizi commerciali - fa sapere in una nota l'associazione dei consumatori. - Si tratta di gruppi di persone che si uniscono sul social network allo scopo di lasciare recensioni negative di massa, ovviamente false, sulle pagine Facebook di locali e ristoranti, con l'unico fine di arrecare danno e rovinare la reputazione di un esercizio, spesso scelto in modo del tutto casuale".



"Una pratica illegale - oltre che abietta e miserevole - che danneggia da un lato il ristorante o l'hotel colpito dalle false recensioni dei gruppi Facebook - viene sottolineato -, dall'altro gli utenti, che non possono usufruire di pareri oggettivi nella valutazione di un locale".



"Per tale motivo il Codacons sta raccogliendo tutto il materiale relativo a questi gruppi sorti sul social network, sui loro amministratori e membri, allo scopo di presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e alla Polizia Postale, denuncia che coinvolgerà anche la società statunitense Facebook, accusata di totale mancanza di vigilanza e controllo sui reati perpetrati attraverso il social network. - si chiarisce - Non solo. L'associazione si mette a disposizione di ristoratori, albergatori e commercianti per valutare una possibile class action contro Facebook in relazione alle false recensioni da parte di gruppi organizzati."