Strage di Viareggio: ad esserne danneggiati tutti i cittadini

"Con la pronuncia di ieri, il Tribunale di Lucca ha stabilito un principio importantissimo: per un incidente ferroviario è possibile riconoscere i diritti non solo delle vittime e dei loro familiari, ma dell'intera categoria degli utenti, danneggiati dalla mancanza di sicurezza sul fronte dei trasporti", riferisce in una nota il Codacons, commentando la decisione dei giudici che hanno riconosciuto all'associazione 10mila euro di risarcimento nel processo per la strage di Viareggio.



«Non è importante l'entità dell'indennizzo ma l'individuazione del principio secondo cui, se si sono verificati errori, omissioni o negligenze che hanno prodotto un incidente, non sono solo le vittime dirette ad aver subito un danno, ma l'intera collettività risulta danneggiata, in relazione agli evidenti rischi corsi - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ora Mauro Moretti dovrà pagare, come stabilito dal tribunale, 10mila euro di risarcimento a tutti i cittadini, attraverso il Codacons che nel processo si è costituito parte civile e ha portato dinanzi ai giudici i diritti degli utenti dei trasporti ferroviari».