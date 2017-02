Stadio della Roma: parere della Soprintendenza va rispettato, dice Codacons

Il Codacons in merito allo stadio della Roma.

"In caso di ricorso al Tar da parte dei proponenti del progetto stadio della Roma, il Codacons interverrà in giudizio a difesa del Comune" annuncia l'associazione dei consumatori, che spiega: "Il parere della Soprintendenza va rispettato, e non è possibile scavalcare le autorità per dare vita a speculazioni private che si tradurrebbero in colate di cemento in barba a qualsiasi divieto".



"Proprio in tal senso il prossimo 3 marzo, in sede di Conferenza dei Servizi, presenteremo dei quesiti tecnici da sottoporre all'attenzione della Regione Lazio e dell'amministrazione comunale, perché i cittadini vogliono capire i dettagli del progetto e quali conseguenze potrà avere l'opera sull'ambiente e sull'assetto urbanistico. - precisa il presidente Carlo Rienzi - Già troppe volte nella Capitale sono state costruite 'cattedrali nel deserto', impianti e centri abitativi privi di qualsiasi servizio agli utenti e senza alcuna armonizzazione né collegamento col resto della città".