Stadio della Roma: Codacons vuole vederci chiaro sul progetto finale

Il Codacons dopo l'ok sullo stadio della Roma.

"Dopo l'accordo raggiunto sullo stadio della Roma, il Codacons vuole vederci chiaro sul progetto finale. Valuteremo nel dettaglio tutti gli aspetti dell'opera di Tor di Valle, affinché il progetto sia realmente utile ai cittadini e non rappresenti solo un regalo ai costruttori" viene comunicato dall'associazione dei consumatori.



"Ciò che è certo, è che il nuovo stadio dovrà essere dei tifosi e della società sportiva Roma, e in nessun caso accetteremo che la proprietà del nuovo impianto finisca nelle mani di società finanziarie con fini immobiliari, che snaturerebbero il fine stesso del progetto. - si chiarisce - All'esito delle verifiche annunciate, il Codacons valuterà se ricorrere al Tar del Lazio per bloccare la realizzazione del nuovo stadio giallorosso, qualora emergano violazioni delle norme, situazioni di conflitto a danno dei romani e degli utenti o pericoli per l'ambiente legati alla particolare situazione idrogeologica dell'area".