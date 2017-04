Stadio della Roma: Codacons denuncia Zingaretti per abuso d'ufficio

Il Codacons contro Nicola Zingaretti sullo stadio della Roma.

"Il Codacons denuncia il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente della Conferenza dei servizi sullo stadio della Roma, Manuela Manetti, per omissione e abuso di atti d'ufficio. Al centro dell'esposto che l'associazione presenterà in Procura, l'esclusione del Codacons dalla seduta di ieri della Conferenza dei servizi, al termine della quale è stata comunicata la bocciatura del progetto sullo stadio di Tor di Valle" viene rivelato in una nota dell'associazione dei consumatori.



«E' stato impedito ai cittadini di partecipare alla riunione di ieri, e la decisione della Conferenza è stata presa senza la presenza degli utenti rappresentati dal Codacons, che aveva chiesto di partecipare a tutte le sedute e che fin dall'inizio si è attivato per la massima trasparenza - spiega il presidente Carlo Rienzi - Un gesto grave che porteremo all'attenzione della Procura, affinché valuti la correttezza dell'operato della Regione Lazio, e per il quale chiediamo il licenziamento della dott.ssa Manetti, presidente della Conferenza sullo Stadio».



«E' evidente che ora dovrà essere convocata una nuova Conferenza dei servizi, così come chiesto fin dall'inizio dal Codacons, e dovranno essere acquisiti nuovamente i pareri degli enti preposti, relativamente al nuovo progetto di Tor di Valle» conclude Rienzi.