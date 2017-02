Stadio Roma: Raggi invita Totti ma non residenti Tor di Valle, dice Codacons

Il Codacons contro Virginia Raggi e lo stadio della Roma.

"Il Codacons attacca Virginia Raggi dopo l'invito in Campidoglio rivolto dal sindaco a Francesco Totti" si comunica dall'associazione dei consumatori.



«Sul nuovo stadio della Roma la Raggi preferisce confrontarsi con calciatori famosi e non con i cittadini e con le associazioni ambientaliste - spiega il presidente Carlo Rienzi - Sarebbe stato logico, per un sindaco, convocare in Campidoglio i veri fruitori dello stadio e delle opere pubbliche a Tor di Valle, ossia i romani, per conoscere il loro parere sul contestato progetto, ma evidentemente fa più comodo ai fini mediatici e del consenso invitare uno sportivo come Totti».



«Siamo assolutamente a favore dell'assessore Berdini - prosegue Rienzi - ed è francamente assurdo e disdicevole che il tweet di un calciatore conti più dell'opinione dei cittadini. Lo stadio può essere fatto solo se il progetto rispetterà rigidamente le regole urbanistiche e se apporterà vantaggi alla collettività, senza danni per l'ambiente. In caso contrario sarà inevitabile l'opposizione del Codacons con ricorsi nelle sedi legali».