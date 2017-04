Secondary ticketing: dopo multa Antitrust serve oscuramento siti, dice Codacons

Il Codacons riflette sul secondary ticketing.

"Esulta il Codacons per le sanzioni da 1,7 milioni di euro inflitte dall'Antitrust ad alcune società operanti nel settore della vendita di biglietti per concerti e spettacoli" viene fatto sapere in un comunicato dell'associazione dei consumatori.



«L'Antitrust ha accolto le nostre richieste e ha riconosciuto le violazioni dei diritti dei consumatori - spiega il presidente Carlo Rienzi - La vicenda nasce infatti da numerose denunce del Codacons che aveva segnalato come i biglietti dei concerti andassero a ruba sui siti di vendita ufficiale, per comparire poi a prezzi astronomici sui siti di bagarinaggio online. Un fenomeno deprecabile e senza alcun controllo che ha arrecato danni per centinaia di milioni di euro agli utenti».



«Chiediamo ora l'oscuramento dei siti web che realizzano il bagarinaggio online per evitare che gli illeciti riscontrati dall'Antitrust possano proseguire - aggiunge Rienzi - e forti delle conclusioni dell'Autorità, invitiamo gli appassionati di musica ad aderire all'azione risarcitoria del Codacons avviata contro i siti di secondary ticketing, attraverso la pagina pubblicata sul sito www.codacons.it».