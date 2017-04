Se Rai cancella tetto stipendi artisti esposto a Corte dei Conti, dice Codacons

Il Codacons diffida la Rai a cancellare il tetto degli stipendi degli artisti.

"Se il CdA Rai alla prossima riunione del 13 aprile deciderà di cancellare il tetto dei 240mila euro ai compensi degli artisti, scatteranno le denunce nei confronti dell'azienda e sarà chiamata ad esprimersi la Corte dei Conti attraverso un apposito esposto del Codacons" annuncia in una nota l'associazione dei consumatori, che diffida formalmente i consiglieri d'amministrazione a non votare per la cancellazione del tetto ai cachet.



«Da tempo e da più parti si denunciano i gravi sprechi della Rai a danno degli utenti, in molti casi rappresentati proprio dai compensi stellari riconosciuti agli artisti, ingiustificati e per nulla adeguati ai risultati raggiunti in termini di audience - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il tetto dei 240mila euro ai cachet rappresenta una garanzia per i cittadini i quali, ricordiamo, finanziano tali spese attraverso il canone. In nessun caso accetteremo che i soldi pubblici siano utilizzati per cachet astronomici a conduttori e star varie, e se il CdA deciderà per la soppressione del limite massimo, sarà inevitabile il ricorso alla Corte dei Conti».