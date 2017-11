Sciopero trasporti 10 novembre 2017: a Roma è già il 13esimo, dice Codacons

Il Codacons contro lo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 10 novembre 2017.

"Nuova giornata di disagi venerdì 10 novembre a causa dello sciopero nazionale di 24 ore nel settore dei trasporti indetto dalle sigle sindacali Usb, Cib Unicobas e Cobas" denuncia in un comunicato il Codacons.



«Si tratta del 13mo sciopero dei trasporti pubblici che, da inizio anno, coinvolge la città di Roma - spiega il presidente Carlo Rienzi - Una situazione insostenibile nella capitale, dove solo pochi giorni fa (il 27 ottobre) si sono registrati disagi a causa di una protesta sindacale dei lavoratori della rete Atac e Roma tpl. Il nuovo sciopero di venerdì va ad aggiungersi ai forti rallentamenti sulle linee metropolitane denunciati nelle ultime settimane dagli utenti, con frequenze delle corse ridotte e convogli affollati all'inverosimile specie nelle ore di punta. I cittadini sono esasperati ed i continui scioperi indetti nel settore alimentano un clima di tensione insopportabile, peggiorano un servizio già critico ed insoddisfacente e aprono il delicato fronte contrattuale da parte di titolari di abbonamenti mensili o annuali, i quali pagano per un servizio di trasporto continuativo e che possono rivalersi sull'azienda».



«I sindacati devono trovare altre forme di protesta, portando avanti le rivendicazioni dei lavoratori senza danneggiare i cittadini - prosegue Rienzi - E' possibile ad esempio ricorrere allo sciopero delle biglietterie, dei tornelli e dei controllori, permettendo agli utenti di utilizzare metro, bus e tram gratuitamente senza tuttavia interrompere il servizio. Una forma di protesta civile che troverebbe il pieno appoggio dei romani e in grado di ottenere risultati assai maggiori rispetto agli scioperi tradizionali».