Sciopero taxi 21 novembre: se selvaggio scatteranno denunce, dice Codacons

Il Codacons contro lo sciopeero dei taxi del 21 novembre 2017.

"No a nuovi blocchi della circolazione da parte dei tassisti" afferma in una nota il Codacon commentando la conferma dello sciopero generale dei taxi indetto per il prossimo 21 novembre.

"Non accetteremo alcuna protesta che esca dai limiti della legalità e vada a danno degli utenti e siamo pronti a denunciare penalmente sia i sindacati di categoria sia i singoli tassisti se verranno realizzati blocchi della circolazione come quelli messi in atto lo scorso febbraio e scioperi selvaggi e illegali - dichiara l'associazione de consumatori - Questo perché i tassisti sono lavoratori come tutte le altre categorie e, se vogliono manifestare, devono farlo nel pieno rispetto delle normative vigenti e soprattutto senza arrecare ingiustificati danni alle città e agli utenti".

"Ricordiamo in proposito che solo lo scorso maggio il Garante per gli scioperi, accogliendo l'esposto del Codacons, ha intimato ai Sindaci i nominativi dei tassisti che, nelle varie città, si sono illegittimamente astenuti dalle prestazioni lavorative, al fine di elevare le relative sanzioni" si conclude.