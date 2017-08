Sciopero selvaggio a Linate e a Malpensa: esposto in procura da Codacons

Il Codacons commenta lo sciopero selvaggio dei lavoratori dei servizi a terra negli aeroporti di Linate e a Malpensa.

"Una vera e proprio violenza nei confronti dei viaggiatori" denunica in una nota il Codacons, commentando lo sciopero selvaggio dei lavoratori delle società che si occupano di erogare i servizi a terra negli aeroporti di Linate e a Malpensa i quali hanno creato molti disagi agli utenti.



«Attuare uno sciopero improvviso il primo di agosto, in pieno periodo di vacanze estive, è inaccettabile in un paese civile, e potrebbe configurare veri e propri reati - spiega il presidente Codacons, Marco Maria Donzelli - Questo perché i viaggiatori in transito a Linate e Malpensa hanno subito disagi immensi, con ritardi dei voli, perdita di coincidenze, aerei partiti senza bagagli, ecc. Una protesta che, seppur giusta nelle intenzioni, è stata realizzata in totale spregio delle regole e delle leggi, e per la quale ora i lavoratori saranno chiamati a risarcire gli utenti».

"Il Codacons presenta infatti un esposto alla Procura della Repubblica di Milano in cui si chiede di accertare gli autori dello sciopero selvaggio e valutare nei loro confronti le fattispecie di interruzione di pubblico servizio e violenza privata" si annuncia.

«E chi ha subito danni materiali a causa della protesta, come perdita di coincidenze o giorni di vacanza, bagagli consegnati in ritardo, e altri danni dimostrabili, potrà rivalersi sui lavoratori ai fini delle dovute azioni risarcitorie» conclude Donzelli.