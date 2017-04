Sanità: vergognoso che a Napoli si vive 3 anni in meno di Trento, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati di Osservasalute.

"I dati contenuti nel rapporto pubblicato da Osservasalute sono per il Codacons 'vergognosi' e dimostrano come il servizio sanitario sia peggiorato in Italia negli ultimi anni - viene riferito in una nota dall'associazione dei consumatori -, specie nelle regioni del Sud."



«L'aspettativa di vita degli italiani si è ridotta e addirittura ai cittadini campani vengono rubati 3 anni di vita rispetto a chi risiede a Trento, e questo è inaccettabile in un paese civile - spiega il presidente Carlo Rienzi - La sanità nel nostro paese è sempre più allo sbando nonostante agli utenti vengano chiesti sempre maggiori sforzi per finanziare il SSN. La colpa di tale situazione è da ricercarsi nei continui tagli alla sanità pubblica, che hanno ridotto i servizi resi all'utenza senza tuttavia colpire il vero cancro del settore: gli sprechi».



«Auspichiamo ora che le Corti dei Conti regionali destinatarie di un esposto sui fondi per la sanità presentato pochi giorni fa dal Codacons, facciano luce su come vengono utilizzate le risorse destinate al comparto sanitario, perché è vergognoso e inaccettabile che le regioni del sud versino in condizioni così disastrose sul fronte della salute» conclude Rienzi.