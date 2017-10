Ryanair: richiamo Antitrust non basta servono sanzioni, dice Codacons

Il Codacons sul caso dei voli cancellati Ryanair.

"Non basta al Codacons il richiamo dell'Antitrust a Ryanair, e l'associazione chiede all'Autorità di elevare una sanzione nei confronti della compagnia area per le carenti informazioni rese agli utenti in merito ai loro diritti a seguito della cancellazione dei voli" viene riportato in un comunicato dell'associazione dei consumatori.



«L'Antitrust ha confermato quanto denunciato subito dal Codacons all'indomani del caos cancellazioni, ossia le carenti informazioni rese dall'azienda in merito ai risarcimenti spettanti ai passeggeri in caso di annullamento del volo con preavviso inferiore alle 2 settimane - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il richiamo dell'Antitrust non è sufficiente, perché il danno oramai è stato fatto e molti viaggiatori non sono stati adeguatamente informati circa il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dalle norme. Serve una sanzione esemplare nei confronti di Ryanair, che cancellando i voli e dando informazioni incomplete ha arrecato un danno enorme agli utenti italiani».