Roma: su aumenti tariffe acqua da Acea ricorso al Tar, annuncia Codacons

Il Codacons contro la possibilità di aumentare le tariffe da applicare nella bolletta dell'acqua a Roma.

"Brutte notizie per le famiglie romane. Sono in arrivo infatti rincari per le bollette dell'acqua che determineranno ulteriori aggravi di spesa per gli utenti, a fronte di un servizio che presenta criticità crescenti" denuncia in una nota il Codacons.

"Alla base della imminente decisione di Acea Ato 2 si applicare aumenti tariffari - continuano dunque dall'associazione dei consumatori. -, la diffida della Regione Lazio dello scorso 28 luglio, che intima a Comune di Roma e azienda di presentare un piano di interventi urgente per la riduzione delle perdite idriche. Misure che, come affermerebbe la segreteria tecnico operativa di Acea Ato 2 in una apposita lettera, avrebbero ripercussioni sulle tariffe praticate agli utenti."



«Non accetteremo alcun rincaro delle bollette idriche - chiarisce però il presidente Carlo Rienzi - e, in caso di aumenti tariffari, il Codacons li impugnerà al Tar del Lazio per ottenerne l'annullamento. Questo perché i cittadini della Capitale hanno già subito pesanti incrementi delle bollette dell'acqua, rincarate del +58% dal 2007 ad oggi. A fronte di tali rincari, tuttavia, le perdite e gli sprechi in condotte e tubature sono aumentati raggiungendo una dispersione del 45%. Per tale motivo qualsiasi ulteriore incremento delle tariffe idriche appare ingiustificato e illegittimo, almeno fino a che non saranno eliminati gli sprechi nelle forniture, e le risorse necessarie ad adottare il piano di interventi possono essere reperite da Acea attingendo ai lauti dividendi riconosciuti ai soci».