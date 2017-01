Roma, scuole chiuse per freddo: esposto per interruzione di pubblico servizio

"La vicenda delle scuole fredde della capitale finisce alla Procura della Repubblica di Roma" annuncia in una nota il Codacons che, a seguito delle tante proteste ricevute da parte di studenti, insegnanti e genitori e considerato il perdurare dei disagi, ha presentato un esposto alla magistratura capitolina chiedendo di indagare per il reato di interruzione di pubblico servizio.



«L'impossibilità di frequentare gli istituti scolastici a causa delle temperature proibitive delle aule configura l'interruzione di un servizio pubblico quale è l'istruzione - spiega il presidente Carlo Rienzi - Per questo vogliamo sapere chi siano i responsabili di tale grave situazione e cosa abbia fatto il Comune di Roma per prevenire un disservizio così grave alla popolazione».