Roma: prima della funivia Raggi pulisca città da rifiuti, dice Codacons

Il Codacons commenta la proposta di una funivia Casalotti-Battistini.

"Si potrà discutere del progetto funivia solo dopo aver risolto i gravi problemi che attanagliano Roma e i cittadini" chiarisce in una nota il Codacons, commentando l'annuncio del sindaco Virginia Raggi relativo alla funivia Casalotti-Battistini.



«Ci pare francamente assurdo accelerare su un progetto importante come la funivia quando la città è sommersa da rifiuti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Prima vengono i problemi attuali, dalla spazzatura al degrado, e solo dopo che saranno state risolte queste gravi criticità si potrà pensare a opere nuove, perché la priorità dei cittadini non è certo la funivia Casalotti-Battistini ma è vivere in una città decente e pulita».