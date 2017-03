Roma: nuovo autobus in fiamme. Deve indagare la Procura, dice Codacons

Il Codacons contro l'ennesimo autobus in fiamme a Roma mentre viaggia per la città.

"Si tratta dell'ennesimo incidente in cui un autobus prende improvvisamente fuoco in strada", denuncia in una nota il Codacons, commentando l'incendio che ha visto ieri protagonista un bus in via Tuscolana.



«Oramai gli incendi a bordo degli autobus della capitale sono pericolosamente frequenti - spiega il presidente Carlo Rienzi - L'indagine interna non basta: deve intervenire la magistratura per capire cosa si celi dietro questa serie assurda di incendi e la causa che determina i roghi. In particolare la Procura deve aprire una indagine sulla manutenzione dei mezzi pubblici della capitale, per capire quanti interventi vengono eseguiti sugli autobus, il budget dedicato a tali operazioni e soprattutto come viene effettuata la manutenzione sulle vetture».



«Al centro della questione c'è infatti la sicurezza degli utenti: gli incendi, finora fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, potrebbero provocare lesioni e danni ai fruitori dei bus. Pertanto si rende indispensabile una formale inchiesta della Procura per fare luce sul mistero degli autobus romani che vanno a fuoco» conclude Rienzi.