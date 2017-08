Roma: neonato sbalzato fuori da bus. Codacons: escalation di casi preoccupanti

Il Codacons commenta l'incidente avvenuto su un bus Cotral a Villanova di Guidonia (Roma).

"Una tragedia sfiorata. Così il Codacons definisce l'incidente avvenuto ieri a Villanova di Guidonia, dove un neonato di due mesi è mezzo è rimasto ferito, con prognosi di 30 giorni, dopo essere sbalzato in strada da un bus Cotral" segnalano in un comunicato dall'associazione dei consumatori.

«Si tratta di un episodio molto grave che avrebbe potuto avere conseguenze assai peggiori - afferma il presidente Carlo Rienzi - La sicurezza dei mezzi pubblici deve essere una priorità, e negli ultimi mesi si assiste ad una escalation di casi preoccupanti, dai bus che prendono fuoco alle metro che partono con i passeggeri incastrati tra le porte, come successo recentemente sulla linea b della metropolitana di Roma, fino ad arrivare al caso di ieri di Guidonia con le porte di autobus che si aprono improvvisamente in curva».

«Le autorità competenti devono fare presto chiarezza e per questo il Codacons chiede indagini a tappeto specie sul fronte della manutenzione dei bus Cotral, nell'interesse degli utenti e perché la sicurezza sui mezzi pubblici sia garantita ai massimi livelli» conclude Rienzi.