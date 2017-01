Roma: molte scuole al freddo. Studenti a lezione con piumini

"Oggi in numerose scuole della capitale si registrano temperature 'polari', tali da non consentire il normale svolgimento delle lezioni" denuncia in una nota il Codacons, che sta ricevendo da stamattina le segnalazioni di studenti, presidi e insegnanti.



"In base a quanto segnalato alla nostra associazione, in molti istituti scolastici oggi si registrano temperature eccessivamente basse e la totale insufficienza del servizio di riscaldamento - spiega il presidente Carlo Rienzi - E' il caso ad esempio dei licei Newton, Foscolo, Pascal, ma anche della sede centrale dell'istituto Manin; qui le colonnine registrano pochi gradi, le aule sono gelide e gli studenti costretti a fare lezione indossando giubbotti e piumini".



"E' evidente che i provvedimenti assunti dal Comune di Roma per far fronte al freddo nelle scuole non sono bastati - prosegue Rienzi - L'amministrazione deve intervenire per garantire il corretto svolgimento delle lezioni e la vivibilità delle aule, accedendo a tutti gli istituti scolastici per mantenere in funzione gli impianti di riscaldamento fino a che non sarà raggiunta una temperatura confortevole per alunni e personale docente".