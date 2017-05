Roma: il camper incendiato non doveva stare in strada, dice Codacons

Il Codacons riflette sull'incendio al camper dei Rom che ha causato 3 vittime.

"Una tragedia che è frutto del degrado più totale in cui versa la Capitale" dichiara il Codacons, intervenendo sull'incendio di un camper in via Mario Ugo Guattari nel quale hanno perso la vita tre sorelle Rom di 20, 8 e 4 anni.



«Vogliamo capire come mai il camper si trovava sul suolo pubblico ed era abitato, secondo quanto emerso nelle ultime ore, addirittura da 11 persone, e se siano stati concessi permessi o autorizzazioni alla sosta - spiega il presidente Carlo Rienzi - Le norme vigenti, infatti, vietano di ubicare in strada autoveicoli come roulotte e camper utilizzati a scopo abitativo, e riconoscono come lecita solo la finalità turistica».



«Non è la prima volta che a Roma camper e roulotte abitate da nomadi si trasformano in luoghi di morte, e il nuovo incidente deve portare la Procura a verificare eventuali responsabilità dell'amministrazione capitolina e delle istituzioni competenti, perché più aumentano situazioni di degrado come quella di via Mario Ugo Guattari più la sicurezza pubblica è a rischio» conclude Rienzi.