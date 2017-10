Roma, crolla solaio liceo Virgilio. Codacons: indaghi Procura

Il Codacons sul crollo di parte del solaio del liceo Virgilio di Roma.

"Le scuole romane cadono oramai letteralmente a pezzi" denuncia in una nota il Codacons commentando il sul caso del cedimento del solaio presso il liceo Virgilio a Roma.

«E' stata sfiorata una tragedia, ma sono anni che denunciamo l'insicurezza degli istituti scolastici e i pericoli che corrono ogni giorno studenti e insegnanti - spiega il presidente Carlo Rienzi - L'episodio dimostra che le scuole non solo non sono a norma e non rispettano le disposizioni di legge, ma addirittura cadono a pezzi sotto il peso dell'incuria».



«Ci chiediamo che fine abbia fatto il 'Piano scuole sicure' varato dal Governo Renzi e che stanziava 7 miliardi di euro per l'edilizia scolastica, e dove siano finiti gli 88 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per sistemare le scuole laziali, di cui 37,5 per la messa in sicurezza di 89 istituti romani. Chiediamo ora alla Procura di accertare le responsabilità delle istituzioni in merito al cedimento del solaio del liceo Virgilio, e verificare se vi siano state omissioni o negligenze da parte di Comune, Provincia e Regione sul fronte della sicurezza scolastica» conclude il presidente Codacons.