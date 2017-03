Roma: contro aumento fino a 20 cent del caffè al bar esposto ad Antitrust

Il Codacons contro l'Aeper che invita gli esercenti ad alzare il costo del caffè al bar per pagare la formazione del personale.

"Speriamo vivamente sia uno scherzo, perché se così non fosse l'invito ad aumentare i prezzi del caffè rivolto dall'Associazione esercenti pubblici esercizi di Roma rappresenterebbe un grave illecito sanzionabile nelle opportune sedi", dichiara in una nota il Codacons, in merito all'annuncio dell'Aeper che ha invitato i commercianti ad alzare i prezzi della tazzina di caffè tra i 10 e i 20 centesimi di euro.



"Presenteremo un esposto all'Antitrust chiedendo di aprire un procedimento contro l'Associazione ai fini di una sanzione esemplare, e alla Procura di Roma affinché accerti la fattispecie di aggiotaggio - spiega il presidente Caro Rienzi - L'invito agli esercenti ad alzare i listini rappresenta una palese violazione delle leggi vigenti e delle regole sulla concorrenza, perché le norme vietano in modo categorico accordi per incrementare in egual misura e contemporaneamente i prezzi al dettaglio".



"Non si capisce poi perché debbano essere i consumatori a pagare le spese di ristrutturazione dei locali e la formazione del personale, una richiesta folle che non sta né in cielo né in terra - prosegue Rienzi - A partire da domani effettueremo controlli in tutti i bar della capitale, e in caso di aumenti dei prezzi del caffè denunceremo alla Guardia di Finanza gli esercenti chiedendo provvedimenti duri compresa la chiusura dei locali".