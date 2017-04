Roma, TIM ha pagato per pubblicità a Piazza di Spagna? "Indaghi Corte dei Conti"

Il Codacons contro l'utilizzo della scalinata di Piazza di Spagna per una pubblicità della TIM.

"Piazza di Spagna ceduta a TIM a scopi pubblicitari? Questa la domanda che si pone il Codacons dopo il flash mob del 1 aprile nella storica piazza della capitale, che ha visto protagonista il ballerino testimonial della compagnia telefonica e numerosi altri danzatori che hanno letteralmente invaso la scalinata" segnala in una nota l'associazione dei consumatori.



«Vogliamo sapere chi ha autorizzato un simile evento che parrebbe commerciale nel luogo simbolo di Roma, e a quali condizioni - afferma il presidente Carlo Rienzi - Presenteremo una istanza d'accesso al Comune di Roma e un esposto alla Corte dei Conti del Lazio per andare a fondo in questa vicenda. Vogliamo capire se TIM abbia pagato un corrispettivo al Campidoglio per l'occupazione di Piazza di Spagna o se l'area sia stata concessa gratuitamente, e crediamo la Corte dei Conti debba aprire al riguardo una apposita indagine. Stigmatizziamo inoltre con fermezza l'utilizzo di luoghi storici e culturali per pubblicità e campagne commerciali, perché sviliscono il patrimonio romano e arrecano un enorme danno alla collettività» conclude Rienzi.