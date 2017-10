Roma Napoli: controlli all'Olimpico non siano a campione, chiede Codacons

Il Codacons ulla partita Roma-Napoli.

"La partita Roma-Napoli che si disputerà sabato prossimo allo stadio Olimpico è un match ad altissima tensione che rischia ancora una volta di registrare scontri tra tifoserie, con il consueto strascico di feriti e polemiche" avverte in una nota il Codacons.



«E' necessario modificare le normali procedure di ingresso allo stadio perquisendo tutti i tifosi che entreranno all'Olimpico, con controlli non a campione, ma sulla totalità degli spettatori, anticipando l'orario di apertura dei cancelli - sostiene il presidente Carlo Rienzi - Questo per evitare l'ingresso di armi, esplosivi e altri oggetti contundenti che potrebbero mettere in serio pericolo l'incolumità degli spettatori e provocare feriti. E' necessario inoltre battere a tappeto la zona attorno allo stadio con controlli serrati e una ingente presenza delle forze dell'ordine, per evitare scontri prima e dopo la partita. La presenza di agenti deve essere incrementata in tutta la città, allo scopo di prevenire disordini e possibili agguati».