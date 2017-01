Roma: Comune denunciato per danni da foglie cadute

"Parte la prima azione risarcitoria contro il Comune di Roma per danni da foglie. Ad intentarla il Codacons - viene reso noto dell'associazione dei consumatori -, che più volte negli ultimi anni ha chiesto all'amministrazione di adottare provvedimenti per la rimozione del fogliame il quale, in caso di pioggia e maltempo, si trasforma in un pericolo per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dei trasporti, provocando cadute e incidenti."



«Roma, con il forte vento che ha sferzato la città, si ritrova sommersa dalle foglie, che hanno ricoperto strade e marciapiedi - spiega il presidente Caro Rienzi - Addirittura gli androni dei palazzi sono invasi dal fogliame e nessuno interviene, costringendo gli inquilini a ricorrere a scope e rastrelli per eseguire quei lavori di pulizia e rimozione che spetterebbero all'Ama e al Servizio Giardini. Una situazione, quella descritta, che coinvolge anche il palazzo dove ha sede il Codacons in Viale delle Milizie 9, il cui ingresso è un tappeto di foglie».



"Proprio per questo l'associazione dei consumatori ha deciso di intentare una causa contro il Comune di Roma, finalizzata ad ottenere il risarcimento dei 'danni da fogliame' subiti dagli abitanti dello stabile, costretti a sostituirsi all'amministrazione utilizzando il proprio tempo e la propria fatica per svolgere un compito che spetta all'Ama" si diffonde in ultimo.