Roma, Ama: esposto a Corte dei Conti ed Anac sul nuovo orario di lavoro

Il Cordacons contro il nuovo accordo raggiunto tra sindacati e Ama sugli orari di lavoro.

"Il nuovo accordo raggiunto tra sindacati e Ama sugli orari di lavoro dei dipendenti della municipalizzata, finisce sul tavolo della Corte dei Conti del Lazio e dell'Autorità anticorruzione. Il Codacons ha deciso di presentare oggi un esposto alla magistratura contabile e a Raffaele Cantone, chiedendo di indagare sull'intesa relativa agli orari di lavoro in seno all'Ama, che rischia di arrecare danno all'utenza" informa in un comunicato l'associazione dei consumatori.



Il Codacons spiega dunque: "In base a tale accordo l'orario di lavoro dei dipendenti passa da 36 a 38 ore settimanali: un incremento tuttavia solo 'sulla carta', e che non determinerebbe alcun vantaggio concreto per gli utenti. Anzi. L'intesa siglata da sindacati e Ama anticipa alle ore 7:45 l'ingresso dei dipendenti in ufficio, e riduce la pausa pranzo a soli dieci minuti, rispetto all'ora piena finora garantita. Due misure che di fatto consentirebbero agli addetti Ama di lasciare il posto di lavoro già alle ore 15:55 nei giorni ordinari e alle 13:55 il venerdì. I rischi maggiori di disservizi si avrebbero nei cimiteri del Verano e di Prima Porta, gestiti dalla municipalizzata e già interessati da tagli al lavoro straordinario."



"Il Codacons solleva quindi dubbi sul contenuto dell'accordo tra Ama e i sindacati in merito all'effettivo vantaggio per l'utenza - si prosegue infine -, per una soluzione che sembra non andare nella direzione di incrementare il servizio reso dall'ente alla città e ai cittadini, chiedendo a Corte dei Conti e Anac di verificare la correttezza dei contenuti dell'intesa, eventuali danno all'Erario o profili di illegittimità."