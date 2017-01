Roma: 6 gennaio a Piazza Navona una "Virginia Raggi" estrarrà numeri della tombola

"Il Codacons ha organizzato per venerdì 6 gennaio, alle ore 11:30 in piazza Navona, una speciale tombola per bambini, cittadini e turisti, che vedrà la presenza del 'Sindaco Virginia Raggi'. Il primo cittadino interverrà presso il gazebo allestito dal Codacons nella storica piazza, e 'tirerà' i numeri della tombola napoletana ad ognuno dei quali, come noto, è associato un particolare significato" informa in una nota l'associazione dei consumatori.



"A seconda del numero estratto (ad esempio: 11 'i topi'; 46 'i denari'; 58 'l'imbroglio'; 83 'il maltempo', ecc.) il 'sindaco Raggi' commenterà quanto fatto sull'argomento per i romani e per la città, - diffonde dunque il Codacons -e quali provvedimenti l'amministrazione assumerà nel corso dell'anno."



Viene sottolineato infine: "Una tombola speciale quella organizzata dal Codacons, che coinvolgerà cittadini e visitatori, con una attenzione particolare per i bambini, ai quali verranno spiegati i pericoli insiti nel gioco d'azzardo."