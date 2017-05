Rolling Stones: biglietti per Lucca 2017 in mano alle agenzie. Caso in Procura

Il Codacons presenta un esposto in Procura sul caso dei biglietti dei Rolling Stones per il Lucca Summer Festival 2017.

"Il grande evento è il concerto che i Rolling Stones terranno a Lucca il prossimo 23 settembre 2017. Non sorprende tanto il sovraccarico del sito Ticketone al momento dell'apertura delle pre-vendite. Quel che sorprende è che alcune agenzie siano riuscite ad accaparrarsi migliaia di biglietti mentre il pubblico poco o nulla. Oggi che i biglietti sono disponibili per tutti non ce ne sono più. Il motivo? Li hanno presi tutti le agenzie" riferisce in una nota il Codacons.



"Collegandosi al sito di Ticketone si viene messi in sala d'attesa e, anche dopo che è terminato il tempo di attesa, risulta impossibile acquistare i biglietti. - precisa l'associazione dei consumatori - L'unica soluzione sarebbe acquistarli dagli altri rivenditori online. Ma qui iniziano i dolori. Sul sito Viagogo il prezzo sale vertiginosamente superando i 300 e 400 euro". Il Codacons annuncia quindi la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Milano e di Lucca "affinchè vengano appurate eventuali ipotesi di reato e vengano duramente sanzionati tali sopprusi".

