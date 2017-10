Risparmio: italiani sempre più cicale. Ma può essere un fuoco di paglia

Il Codacons sulla propensione degli italiani al consumo.

"Gli italiani sono sempre più 'cicale' e meno formiche, ossia tendono a spendere di più nell'immediato riducendo la propensione a mettere da parte in vista del futuro" avverte in una nota il Codacons, commentando i dati diffusi oggi da Acri-Ipsos, secondo cui torna ai livelli pre-crisi la quota di coloro che preferiscono godersi la vita senza pensare a risparmiare.



«La trasformazione dei cittadini da formiche a cicale era stata già certificata dall'Istat, che ha registrato nel secondo trimestre del 2017 una propensione al risparmio delle famiglie ai livelli minimi dal 2012 - spiega il presidente Carlo Rienzi - Dopo gli anni della crisi economica che hanno creato enorme incertezza sul futuro portando le famiglie a ridurre drasticamente gli acquisti e a mettere da parte i soldi, si registra finalmente una inversione di tendenza e una importante modifica dei comportamenti degli italiani, sempre più protesi al consumo e meno al risparmio».

«Attenzione però ai 'fuochi di paglia' - avvisa però Rienzi - In tale delicata fase la ripresa va consolidata e i consumi delle famiglie sostenuti, perché basta poco per cancellare i segnali positivi fin qui registrati e riportare gli indicatori economici indietro di anni».