Rifiuti Roma, iniziativa PD sbagliata: romani già pagano tasse, dice Codacons

Il Condacons contro le magliette gialle del PD scese a pulire Roma dai rifiuti.

"L'iniziativa del PD, che attraverso volontari è sceso in strada per pulire Roma dai rifiuti, viene giudicata 'sbagliata e pericolosa' dal Codacons" diffonde in una nota l'associazione dei consumatori.



«Il rischio è che passi un messaggio del tutto errato, per cui la pulizia della città è compito di cittadini e volontari - spiega il presidente Carlo Rienzi - Niente di più sbagliato, se si considera non solo che i romani già pagano le tasse sulla nettezza urbana, ma anche che Roma detiene il record italiano per le tariffe più alte sul fronte della raccolta rifiuti. Né i cittadini né i partiti politici, quindi, possono sostituirsi ai compiti propri dell'Ama e dell'amministrazione locale, e se devono essere gli utenti a rimuovere la spazzatura dalle strade e tenere pulita la città, allora deve essere cancellata la tassa sui rifiuti a loro carico, perché viene meno il motivo dell'esistenza stessa della tassa».



«Sarebbe certamente più utile promuovere iniziative non estemporanee, risolvere sul lungo periodo le gravi carenze nella raccolta dei rifiuti a Roma e punire con la massima severità cittadini e turisti che sporcano le strade, incrementando i controlli oggi pressoché inesistenti» conclude Rienzi.