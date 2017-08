Produzione industriale: segnali di una concreta ripresa, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati sulla produzione industriale a giugno 2017.

"Un buon risultato per il Codacons i dati Istat sulla produzione industriale, che cresce dell'1,1% sia nella media del secondo trimestre rispetto al trimestre precedente sia a giugno 2017 rispetto a maggio" si rende noto dall'associazione dei consumatori.

«Finalmente l'industria italiana riparte - afferma il presidente Carlo Rienzi - Dopo anni di crisi in cui tutti i settori industriali hanno visto registrare sensibili riduzioni tra produzione, fatturato e ordinativi, i segnali di una concreta ripresa ci sono tutti. E la conferma arriva proprio dai beni di consumo, comparto che negli ultimi anni aveva subito un vero e proprio tracollo del -30% e che, secondo l'Istat, aumenta ora in modo rilevante con un balzo del +5,6% su base annua».

«I numeri sulla produzione industriale fanno ben sperare non solo per il settore, ma per l'intera economia italiana, perché una industria sana che produce e vende rispecchia lo stato di un paese che torna ad acquistare dopo anni di continui tagli ai consumi da parte delle famiglie» conclude Rienzi.