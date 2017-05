Processo Corona: "perché Belen Rodriguez scortata da Carabinieri?"

Il Codacons presenta un esposto alla Corte dei Conti sulla scorta a Belen Rodriguez durante il processo a Fabrizio Corona.

"Nella giornata di ieri, giovedì 11 maggio, nel corso del processo a Fabrizio Corona per i 2,6 milioni in contanti ritrovati in parte nel controsoffitto, è stata chiamata a testimoniare anche Belen Rodriguez" informa in una nota il Codacons.



"Tra le tante immagini che la hanno immortalata dentro e fuori dal Tribunale - evidenziano quindi dall'associazione dei consumatori -, spicca l'immagine di Belen scortata da quattro carabinieri. Il Codacons presenterà esposto alla Corte dei Conti in merito all'accaduto, nonché richiesta di chiarimenti al Ministero della Difesa sull'utilizzo del personale di giustizia."



«Chiediamo spiegazioni in merito a quanto accaduto - spiega il Codacons - Non abbiamo nulla contro Belen o contro la sua presenza in Tribunale, desideriamo solo avere delucidazione da chi di dovere, in merito al cospicuo utilizzo del personale di giustizia solamente per accompagnare Belen fuori dal Tribunale. Dopo i noti fatti di cronaca accaduti anche all'interno del Tribunale di Milano, riteniamo necessario che il personale di giustizia si occupi di garantire la sicurezza di tutti gli avvocati, magistrati e tutti i cittadini che per un motivo o per l'altro si trovano all'interno del Tribunale. Presenteremo esposto alla Corte dei Conti e desideriamo chiarimenti dal Ministero della Difesa in merito».