Prezzi e tariffe: nel 2017 fino a 986 euro di rincari per famiglie, avverte Codacons

"Il 2017 si apre con una raffica di rincari per le famiglie italiane" denuncia in una nota il Codacons, che ricorda che con l'inizio del nuovo anno costerà di più usare la luce e il gas (rispettivamente +0,9% e +4,7%), spostarsi in autostrada a causa degli aumenti dei pedaggi (in media +0,77%), pagare le multe.



"Anche utilizzare l'automobile sarà più caro: presso i distributori di carburanti si registrano incrementi dei listini a valanga - evidenzia il Codacons -, con la benzina che costa mediamente oltre il 6,5% in più rispetto lo scorso anno e il gasolio vola a quota +10,5%."



«Ancora una volta l'allarme lanciato dal Codacons sui rincari di prezzi e tariffe per il 2017 si sono rivelati corretti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ma gli aumenti non si limitano a quelli entrati in vigore: nel corso dell'anno ci sarà un incremento generalizzato di listini e tariffe che determinerà una stangata stimata, al momento, in 986 euro a famiglia. Il rischio concreto è che le famiglie reagiscano ai rincari dei prezzi contraendo ulteriormente i consumi, rimasti sostanzialmente fermi nel 2016, con ulteriori danni per l'intera economica italiana».