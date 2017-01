Popolare di Vicenza: no a rimborso di 9 euro ad azione da Codacons

"Rispediamo al mittente l'offerta, perché rappresenta una inaccettabile elemosina e una offesa per migliaia di azionisti che hanno perso tutti i propri risparmi a causa della mala gestione della banca" spiega il Codacons, che rappresenta in Italia il maggior numero di risparmiatori traditi tra MPS, Veneto Banca, Banca Etruria e Bpvi, bocciando la proposta di Banca Popolare di Vicenza di rimborsare con 9 euro ad azione i risparmiatori dell'istituto di credito.



"Ricordiamo che non si tratta di piccoli numeri, ma di ben 118.994 azionisti della Popolare di Vicenza che hanno visto bruciare oltre 8,7 miliardi di euro di risparmi investiti. - precisa l'associazione dei consumatori - Pensare di rimborsare tutti, piccoli investitori come speculatori di Borsa con 9 euro ad azione, è una offerta che non consideriamo nemmeno".



"L'unica possibilità per gli azionisti per recuperare i soldi persi è aderire all'azione legale avviata dal Codacons, e far valere i propri diritti nei procedimenti in corso nei confronti dei responsabili della gestione disastrosa dell'istituto" viene quindi precisato.