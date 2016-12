Piazza Navona: molti stand violano bando e vendono merci, denuncia Codacons

"Il mercatino della Befana di Piazza Navona non solo si sta rivelando un flop, con pochi stand aperti e una scarsa affluenza di pubblico, ma rischia di violare le disposizioni contenute nel bando di gara" denuncia in una nota il Codacons, che chiede l'intervento della Polizia Municipale.



"L'avviso pubblico del Comune di Roma, infatti, prevedeva testualmente: - specifica l'associazione dei consumatori - 'I soggetti proponenti dovranno svolgere, senza fini di lucro, attività inerenti i settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, dell'informazione e della divulgazione, dell'animazione culturale, della cooperazione internazionale, dello sviluppo e della solidarietà internazionale. Gli organismi dovranno presentare una proposta avente ad oggetto un progetto di animazione per bambini e iniziative di intrattenimento ludico/culturali per famiglie, da realizzarsi nel luogo, nell'ambito del periodo e degli orari indicati'.



"Tuttavia molti dei gazebi allestiti in Piazza Navona non stanno svolgendo alcuna attività culturale né di animazione e/o assistenza - viene osservato dunque -, e si limitano alla mera vendita di prodotti al pubblico, violando così in modo palese il bando comunale."



Si segnala in conclusione: "Per tale motivo il Codacons chiede l'intervento della Polizia Municipale, affinché svolga una ispezione in Piazza Navona verificando quali stand, al pari di quello allestito dall'associazione dei consumatori, rispettino l'avviso pubblico realizzando attività sociali, culturali e assistenziali, e quali invece si limitino alla vendita al dettaglio di merci, violando così il bando"