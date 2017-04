Pasqua 2017: in arrivo stangata, più +4,5% per il pranzo in famiglia

Il Codacons fa i conti per il pranzo di Pasqua 2017.

"In arrivo una 'stangata di Pasqua' per le famiglie italiane" annuncia in una nota il Codacons, che registra forti incrementi dei listini al dettaglio in tutti i comparti interessati dalla festività.



«La spesa delle famiglie per la le festa di Pasqua subirà quest'anno un sensibile incremento rispetto al 2016, dovuto essenzialmente alla raffica di rincari che da inizio 2017 ha interessato il comparto alimentare, a causa del maltempo e delle speculazioni - spiega il presidente Carlo Rienzi - A pesare anche il caro-carburante, con effetti a catena sui prodotti trasportati e in generale sui listini al dettaglio. Una situazione che porterà la spesa degli italiani per la Pasqua ad aumentare mediamente del +4,5% rispetto allo scorso anno».



"In base alle stime del Codacons, che come ogni anno realizza il monitoraggio ufficiale sui consumi pasquali, gli italiani spenderanno complessivamente quasi 1,1 miliardo di euro per imbandire le tavole a Pasqua: non mancheranno agnello, salumi, uova, nel rispetto della tradizione a cui le famiglie non intendono rinunciare nonostante i forti rincari dei prezzi. 31,7 milioni di uova di cioccolata e circa 27 milioni di colombe arriveranno nelle case degli italiani, e 8 famiglie su 10 decideranno di trascorrere la festa a casa con menu 'fai da te' e ricette tradizionali" precisano dall'associazione dei consumatori -



«Ancora una volta a vincere sarà la tradizione e gli italiani, nonostante i forti rialzi dei prezzi nel settore alimentare, non rinunceranno al classico pranzo di Pasqua in famiglia, malgrado la situazione attuale determinerà per le tasche dei consumatori un maggior esborso in media del +4,5% rispetto al 2016» conclude Carlo Rienzi.