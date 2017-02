Palermo: Snav risarcisca passeggeri a bordo traghetto incendiato, dice Codacons

Il Codacons commenta l'incendio scoppiato a bordo di un traghetto della Snav.

"Tutti i passeggeri del traghetto Snav Toscana dovranno ottenere un risarcimento per la paura e lo stress subiti e per i potenziali rischi corsi" dichiara in una nota il Codacons, commentando l'incendio scoppiato sulla motonave in prossimità del porto di Palermo.



«Le autorità competenti dovranno fare chiarezza sull'accaduto, perché si tratta dell'ennesimo incidente che si registra sui traghetti italiani, per fortuna questa volta senza conseguenze - spiega il presidente Carlo Rienzi - Vogliamo capire quale sia il livello di sicurezza delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri in mare, perché gli ultimi episodi, vedi Costa Concordia e Norman Atlantic, hanno evidenziato gravi falle in merito al rispetto delle normative sulla sicurezza di navi e traghetti».



«Intanto tutti i passeggeri presenti sulla motonave Snav Toscana devono essere risarciti per i danni morali subiti. In caso contrario - avvisa Rienzi - sarà inevitabile avviare le dovute azioni legali contro la compagnia di navigazione a tutela dei viaggiatori».