Nuvola di Fuksas ruba 2 metri di strada: indaghi Procura e Corte Conti, dice Codacons

Il Codacons sul caso della strada 'rubata' dalla Nuvola di Fuksas.

"Il caso dei due metri di strada 'rubata' dalla Nuvola di Fuksas finisce al vaglio della Procura della Repubblica di Roma e della Corte dei Conti del Lazio" annuncia in una nota il Codacons.



"Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla magistratura ordinaria e a quella contabile affinché sia fatta luce su ciò che l'associazione definisce 'una colossale figuraccia'" prosegue l'associazione dei consumatori.



«Dopo anni e anni di ritardi e sprechi di soldi pubblici per la realizzazione dell'opera i cui costi sono abnormemente lievitati, si scopre oggi che la Nuvola avrebbe arrecato un nuovo danno ai cittadini, privando la capitale di due metri di strada - afferma il presidente Carlo Rienzi - Una circostanza che, se confermata, aprirebbe uno scenario inquietante perché realizzerebbe un pregiudizio evidente e certificato all'intera città e ai suoi abitanti».



«Mentre si assiste al solito 'scaricabarile' tra le parti in causa, abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura di Roma e alla Corte dei Conti, affinché sia aperta una indagine volta a verificare i fatti e soprattutto a capire di chi siano le responsabilità di quanto accaduto, soggetti che saranno chiamati dal Codacons a risarcire i danni alla città» conclude Rienzi.