Negozi: aperture domenicali? Meglio se 24 ore su 24, dice Codacons a M5S

Il Codacons replica a Luigi Di Maio del MoVimento 5 Stelle.

"Inutile per il Codacons la polemica sollevata da Luigi Di Maio sulle aperture domenicali dei negozi" viene segnalato in una nota dell'associazione dei consumatori.



«Si tratta di questione vecchia di decenni e già ampiamente superata - spiega il presidente Carlo Rienzi - I negozi devono poter rimanere aperti la domenica e i giorni festivi, su base volontaria e lasciando agli esercenti e ai lavoratori la scelta sui giorni di chiusura. In un momento storico in cui i consumi delle famiglie sono diminuiti di 80 miliardi di euro in 7 anni, il commercio annaspa e la disoccupazione ha raggiunto livelli record, è impensabile porre vincoli e limitazioni che riducono il giro d'affari dei negozianti e tolgono ai consumatori possibilità di acquisto».



«Al contrario - prosegue Rienzi - si deve andare verso la liberalizzazione totale, come avviene in altri paesi, con negozi aperti 24 ore su 24, perché sono gli stessi cittadini a chiederlo. La questione importante, semmai, è evitare situazioni di sfruttamento del lavoro e lasciare agli esercenti la libertà di scegliere se aprire le serrande la domenica e i giorni festivi».