Multa Antitrust da 3 milioni fa "solletico" a Samsung, dice Codacons

Il Codacons critica la multa troppo lieve inflitta dall'Antitrust a Samsung Electronics.

"Insoddisfatto il Codacons per la multa inflitta dall'Antitrust a Samsung Electronics in relazione ad operazioni promozionali scorrette" viene riportato in un comunicato dell'associazione dei consumatori.



«Una sanzione da 3 milioni di euro rappresenta, per un colosso come Samsung, poco più che un 'solletico' - afferma il presidente Carlo Rienzi - Multe di questo tipo, infatti, non influiscono minimamente su una società con fatturati miliardari, e l'importo della sanzione appare irrisorio ancor di più se si considera che, grazie alle partiche commerciali scorrette messe in atto che hanno colpito una moltitudine di utenti, l'azienda ha incassato cifre infinitamente maggiori».



«Per far valere pienamente i diritti dei consumatori e ottenere una funzione deterrente, le sanzioni dell'Antitrust devono essere ben più pesanti, rivedendo una volta per tutte la normativa in materia, perché i numerosi provvedimenti adottati dall'Autorità per la concorrenza dimostrano come le pratiche scorrette siano sempre più numerose e non accennino a cessare» conclude Rienzi.