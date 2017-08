Multa Antitrust: Trenitalia applichi sconti su prezzi biglietti, dice Codacons

Il Codacons commenta la multa dell'Antitrust a Trenitalia.

"Un vittoria su tutti i fronti dei consumatori e del Codacons, che aveva presentato diversi esposti all'Antitrust segnalando anomalie nella fase di prenotazione dei biglietti ferroviari online e tramite biglietterie automatiche"viene dichiarato in una nota dall'associazione dei consumatori, commentando la sanzione da 5 milioni di euro inflitta dall'Autorità per la concorrenza a Trenitalia.

«Da tempo le modalità di acquisto dei biglietti erano finite nel mirino della nostra associazione, proprio perché quando un utente cercava un collegamento ferroviario, Trenitalia proponeva in via prioritaria le Frecce e i treni più costosi, ed era difficile reperire in modo immediato altre soluzioni come i treni regionali - spiega il presidente Carlo Rienzi - Con la sanzione inflitta l'Antitrust ha accolto in pieno le nostre denunce, ma non basta: ora l'azienda deve indennizzare la pluralità di utenti danneggiati dalla pratica commerciale scorretta, applicando sconti a tempo determinato sui prezzi dei biglietti, così da risarcire la categoria dei passeggeri che, a causa delle irregolarità accertate dall'Antitrust, hanno sostenuto nel tempo maggiori ed ingiuste spese».