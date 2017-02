Mozzarelle con latte adulterato: fuori i marchi, chiede Codacons

Il Codacons commenta i sequestri di mozzarelle fatte con latte adulterato.

"Vogliamo conoscere i nomi delle aziende responsabili della frode alimentare e sapere dove finivano in commercio le mozzarelle e gli altri prodotti a base di latte adulterato che poi venivano acquistati dai consumatori" chiede in una nota il Codacons, dopo gli arresti e i sequestri eseguiti dalla Guardia di Finanza di Caserta nei confronti di allevatori, rivenditori di latte e titolari di caseifici.



"Ancora una volta la salute dei cittadini viene messa a rischio da operazioni sconsiderate e frodi alimentari - denuncia il presidente Carlo Rienzi - I cittadini hanno il diritto di sapere se hanno acquistato mozzarelle potenzialmente nocive e, per tale motivo, è indispensabile che la magistratura fornisca i dettagli dell'operazione, specificando con quale marchio e dove venivano venduti i prodotti adulterati".



"Solo così gli utenti potranno attivare le dovute azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili della frode. - chiarisce infine l'associazione - Episodi come questo producono un danno immenso al 'Made in Italy' e all'intero settore alimentare italiano. Per questo chiediamo il pugno d ferro nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili di illeciti"